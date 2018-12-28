台南立委增1席！黃偉哲：盼中央劍及履及 莫讓希望變失望

2018-12-28 20:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2020年第10屆立委選區調整變更案，行政院與立法院達到共識，台南市立委將增1席，由現行5席增至6席，台南市長黃偉哲今天（28日）說，高層既有共識，他盼望中央劍及履及形成政策，並依法期限於明年1月31日前完成公告，以免屆時希望落空引更大民怨，反而得不償失！

黃偉哲說，台南市原本在2012年立委選舉時就應該多1席，等到2020年才有，足足晚了8年，雖是遲來正義也是正義，感謝行政院長賴清德的道德勇氣堅持，更感謝立法院長蘇嘉全，即使屏東會少1席，他也是「勉予同意」，至於後續會產生相關問題，在不分區立委設計上，可能會讓高雄、屏東有所彌補，這是不得已的政治狀況，然而這是民進黨想法，也得看國民黨有無此想法與誠意。

黃偉哲說，總之民進黨市黨部也要妥善因應，他會建議黨部及早規劃提名人選作業，以利新選區公告後，讓有意參選同志就好戰鬥位置。

黃偉哲也說，依選罷法，立委任期屆滿前1年，必須公告新選區，也就是明年1月31日前要完成公告，這段時間要開立院臨時會排入議程通過，目前只是院會高層共識想法，若無法形成政策，「希望變失望」反而會引起更大民怨，既然高層對第10屆立委選區調整有共識，且已在媒體發布公諸於世，就要劍及履及做到。

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