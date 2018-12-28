王金平校園演講：不管藍綠誰當總統 都想抵制對方

2018-12-28 17:05

〔記者施曉光／台北報導〕前立法院長、國民黨立委王金平今天下午應邀在銘傳大學以「國會秘辛與政治傳播」為題演講，他在答覆學生提問時指出，目前國內充滿對立，「藍的當總統，綠的就想辦法抵制，綠的當總統，藍的也要報復、抵制，台灣也就愈來愈混亂」，朝野應該坐下來有誠意的對話，國家領導人一定要消減朝野對立，跨越藍綠，大家才能共謀國事。

學者詢問，如果蔡政府承認「九二共識」，兩岸問題是否就能解決？王金平答覆說，問題不是這麼簡單，就算現在蔡政府提出，對岸要不要接受還不知道，必須先營造好好坐下來談的善意，雙方各自取捨，看對岸能同意多少，我方也可以提出要求，國內朝野則要先取得共識，討論出一個有利台灣、兩岸發展的方案，做為政府與對岸談判的依據。

對於學者詢問如何帶領台灣面對兩岸問題？王金平起先說，自己不是領導者，兩岸政策屬於總統職權，但他隨後又說，今天兩岸兩會除了少部分文書認證需要，幾乎沒有來往，原因就在蔡英文總統就職時沒有提出「九二共識」，讓對岸不滿意，加上一些讓對岸不滿意的政策與措施，以及「去中國化」很厲害，才會造成現在的情況。

王金平表示，由於兩岸沒有通力合作，造成台灣經濟發展阻礙，這個困境要解除，政府應該要去談，但對岸不給機會談，就是「九二共識」的關係；至於「九二共識」是怎麼一回事，很多人的解讀不一樣，對岸則是堅持只要不承認，就不與台灣政府往來，今天台灣在經濟、產業各方面的困境，大概也是兩岸關係造成。

此外，王金平也提到，現在國內充滿對立，因為年改帶來很多困擾問題，「藍的當總統，綠的就想辦法抵制，綠的當總統，藍的也要、報復抵制，台灣也就愈來愈混亂」，大家應該坐下來研究台灣到底要怎麼辦，藍、綠雙方應該有誠意談出共同認知並加以處理，而且領導人一定要消減朝野對立，跨越藍綠，大家才能共謀國事。

有學生提問，如何以立法方式解決「假新聞」的問題？王金平說，無論那一個政黨，應該都有製造（假新聞）的機會，至於要不要立專法，恐怕由政府提案會很困難，如果立委提案，大家可以共同討論，畢竟立法院是共同議決的機關。

相關新聞連結：

競逐大位？王金平：如果因緣俱足 說不定很快就會確定

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/