吾皇萬歲？韓粉186字極致造神 網友看完快吐了

2018-12-28 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜當選後，不改選前天馬行空，不斷拋出「創新議題」，除了想在中油高雄煉油廠蓋賽馬場，近日又有意在高雄興建「高屏國際機場」，雖然都被網友狠酸或打臉，但韓粉和網路上仍持續造神。近日網路上則流傳一張韓粉186字「極致造神」的截圖，不少網友看了直呼「快吐了」。

近日網路上流傳一張韓粉寫給韓國瑜的留言截圖，內容提到支持者相當期待韓國瑜就職，「韓國瑜市長，您的功績高似日月，您的仁德廣披四海，在您就職當天，看見愛河的流水波光閃耀，好比您萬千子民，昂首期盼這一天的到來」，還感嘆市長一任只有4年、只能連任一屆，「嘆國家體制不公，市長任期只有四年，高雄最多只能留您八年，高雄市民殷切期盼您長留高雄為萬民服務」。

這篇截圖全文186字都在歌功頌德韓國瑜，臉書粉專「只是堵藍」貼出合成文章與韓國瑜大頭貼的圖片酸說，「造神的極致，每天看一堆統媒24小時洗腦，乾脆要造神大家一起造」。

其他網友見狀也紛紛留言大酸，「怎麼沒有“對您的景仰有如滔滔江水延綿不絕，更有如黃河泛濫一發不可收拾。要加上去才有那個感覺。」、「這應該是帝制後最好的八股文範本了！皇恩浩蕩啊！」、「怎麼跟我小時候看過，歌頌蔣經國的文章78像」、「才上任3天，功蹟勝日月？看來復仇者聯盟打敗薩諾斯、拯救地球的任務，非韓國瑜莫屬」、「看完快吐了 好噁」、「怎麼有這樣噁心的人」，但也有人懷疑這是反串文。

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