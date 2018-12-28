蔡英文公開喊話慰留賴清德 讚他是好投手

2018-12-28 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨2018九合一選舉大敗，行政院長賴清德去留問題備受關注。賴清德今日在年終記者會上語帶玄機地說，「列車有上有下，但方向不變」、「下任投手（行政院長）由總教練（總統）決定。」對此，總統蔡英文下午藉著出席公開活動喊話慰留，盛讚賴是一名好投手，留任是她與民進黨的共識。

綜合媒體報導，蔡英文今日下午出席「中華職棒30週年特展」，受訪時回應賴清德的「投手說」，強調賴是一名好投手，行政團隊過去1年相當努力，國家也持續進步當中。對於賴的去留，蔡英文說她的想法與黨內共識一致，那就是希望由賴繼續領導行政團隊，對國家發展和政策延續都是最好的選項。

外界盛傳賴清德將在明年1月總預算通過後率內閣總辭，並由前院長蘇貞昌扛下重任。賴回應，各界的慰留聲音他都有感受到，但「一輛列車有上車就有下車，列車的方向不變，一定是通往更好的地方，讓人民有更好的生活。」賴強調，下任投手指派屬於總教練權責，從來都不是投手之間的事情。

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