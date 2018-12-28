網友酸和「蕾濕編」有一腿 童仲彥大怒：我一定告你們！

2018-12-28 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市前議員童仲彥昨日在臉書分享專頁小編「蕾濕編」的個人粉專，不少網友看了照片後，湧入童仲彥臉書留言大讚小編「高顏質」，不過卻有網友玩笑開過頭，留言表示「一看就被他操過了還在那裝清純」等言語，讓童仲彥大怒，發文表示「我一定告你們」！

童仲彥粉私專頁小編「蕾濕編」外型亮眼，昨日照片被阿童公布在臉書後，不少網友湧入童仲彥臉書留言，表示「可惡 阿童還缺員工嗎」、「看到照片還以為阿童要開始兼差當老司機了」；不過也有網友玩笑開得太過火，竟留言表示「一看就被他操過了還在那裝清純」、「這麼厲害！我也覺得被操過！~XD」，令童仲彥相當憤怒。

童仲彥今日中午在臉書發文，表示粉專小編「蕾濕編」是他「女朋友的妹妹」，痛批留言網友「操什麼操？操屁呀？我一定告你們」！不久後，「蕾濕編」也在個人粉專貼文，澄清「哎呀，我想澄清一下，我是阿童女友的妹妹啦，不是各位想的那種」，她也表示「很謝謝阿童給我機會工作，讓我這個菜雞見到世面了」。

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