「都更條例」三讀 政府可代拆「釘子戶」了

2018-12-28 16:40

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會今天下午三讀通過「都市更新條例修正案」，簡化都更申請程序、明確獎勵內容。針對俗稱「釘子戶」的都更不同意戶，建立「3+1」程序，只要有爭議，就強制舉行聽證，經實施者、地方政府協調不成後，才能由政府代拆。

為強化都更動能，三讀條文新增「政府主導都市更新」專章，明定各級主管機關得成立都市更新推動小組，督導、推動都更政策，與協調政府主導都更業務。政府主導的都更案，免擬具事業概要，得自行實施，或經公開評選，指定代為實施者。

針對不同意戶部分，設有3道預防爭議處理程序。第1道，都市更新計畫須送地方政府的「都市計畫委員會」審議，避免惡意圈地。第2道，都更計畫經都委會通過後，要再送到地方政府「都市更新審議會」，由專業委員以合議制、公開審議方式，判定都更範圍是否合理；第3道，審議過程中若有爭議、不是100％同意，只要有1人反對，就應舉行聽證程序，釐清問題是惡意圈地，或釘子戶要求過高的價格。若上述方法皆無法解決，地方政府要透過協商平台在60天內解決拆除日期、方式，才可以代拆，不同意戶也可尋求行政救濟。

獎助部分，條文中明確容積獎勵標準，由中央統一訂定建築容積獎勵項目、額度、計算方式及申請條件。租稅優惠部分，現行法規定，都更後地價稅與房屋稅減半徵收2年，三讀條文明定，主管機關得視發展趨勢及財政狀況延長房屋稅減半徵收，並以10年為限，換句話說，房屋稅最長可達12年減半徵收；協議合建者得減徵土地增值稅及契稅40%。

「排黑條款」未過關 柯建銘：有高度道德風險

至於時代力量黨團堅持增列的「排黑條款」，以及保留都更參與者撤回同意權利等訴求，表決時均反對過半，並未過關。

民進黨立法院黨團總召柯建銘強調，「排黑條款」有高度的道德風險，可能會變成阻撓都更的法規，「排黑條款反而變成引黑條款！」柯並強調，目前外面已經有人「在等這一條通過」，但立法者應該中立，不管外界關說，也不為個案立法。

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