禿子跟著「太陽」走 韓國瑜要送夕陽、等日出

2018-12-28 15:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕2018台灣本島最晚落日在高雄西子灣與台南安平，都是傍晚5點25分，高雄市長韓國瑜禿子跟著「太陽」走，不但決定出席西子灣年終送夕陽活動，隔天清晨也要與民眾一起到林園等待高雄第一道曙光，宛如國瑜追日。

中央氣象局確認，今年台灣本島最後的夕陽，分別在高雄西子灣與台南安平，都是傍晚5點25分，高雄市政府規劃2018西子灣年終送夕陽活動，邀請全國民眾當天下午4點半到5點半間，一起來西子灣聽音樂、送夕陽。

觀光局表示，從清代開始，西灣落日就是台灣八景之一，中央氣象局歷年整理資料，西子灣都是本島每年觀賞年終夕陽的最佳場所之一。

觀光局自2015開始辦理西子灣送夕陽，透過音樂、舞蹈等不同主題呈現，邀遊客一起欣賞美麗景致，搭配跨年晚會及隔天元旦活動，已成高雄指標遊程。

觀光局說明，今年送夕陽活動特別邀請新古典室內樂團與阿卡貝拉人聲合唱團，於現場演出，以動人樂章搭配緩緩降下的太陽，讓民眾有更生動的感受。

高市新聞局則證實，高雄市長韓國瑜31日將參與西子灣年終送夕陽活動，當晚到夢時代與市民一起跨年，元旦清晨會到林園區市境之南樹，跟大家一起等待高雄第一道曙光，接著再去高市文化中心參加升旗典禮。

高市府也為高雄第一道曙光做出活動設計，包括高雄熊表演、市長與貴賓在市境之樹掛祈願卡、倒數迎接曙光、與貴賓及小朋友合唱「Monring has broken」。

觀光局建議，因哈瑪星及西子灣停車位有限，請參與歡送夕陽活動民眾多搭乘大眾運輸工具，民眾只要在31日下午5點前，以個人IG或臉書分享高雄旅遊網臉書「西子灣送夕陽活動」貼文，憑截圖即可於現場兌換小豬造型甜點包乙顆、送完為止。

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