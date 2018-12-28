防非洲豬瘟！立院三讀 郵包檢疫物可銷毀、退運

2018-12-28 14:16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國的非洲豬瘟疫情嚴重，全台防疫作戰不斷升級，立法院今天三讀通過「動物傳染病防治條例修正案」，檢疫物不得以郵遞寄送輸入；其以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷毀。

民進黨立委邱議瑩提案指出，現行的「郵包物品進出通關辦法」，並無具體規範納稅義務人應申報正確貨品，也無法裁罰違規輸入行為，恐因部分民眾心存僥倖，導致以郵包寄遞方式夾藏檢疫物闖關，造成防疫重大缺口。

提案也指出，電子商務興起，近年跨境電商憑藉低廉、快捷特點，迅速進入世界各地主流消費市場，有鑒於非洲豬瘟疫情持續擴大，鄰近的中國尤為失控，為避免造成防疫漏洞，應嚴加防堵郵包寄送檢疫物情況。

三讀通過條文明定，檢疫物不得以郵遞寄送輸入；其以郵遞寄送輸入者，應予以退運、沒入或銷燬。

農委會副主委李退之在初審說明修法要旨時指出，法案三讀通過後，農委會動植物防疫檢疫局將積極派員到國際郵包處理中心執行郵包查驗作業，如發現郵寄外國豬肉產品或其他動物產品，即退運或銷燬處理，實質達到防範疫病入侵，共同維護我國畜牧業生產安全。

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