競總成立林佳龍力挺：台中有三川 綠川、柳川、王義川

2018-12-28 14:37

〔記者許國楨／台中報導〕民進黨北屯北區立委補選參選人王義川競選總部今天成立，甫卸任的市長林佳龍站台力挺表示，王義川過去4年為台中規劃許多軌道建設，然而新市府上任後卻產生諸多變數，希望大家支持王義川進入立院守護台中捷運；王義川也表示，期望大家忘記北屯北區是深藍鐵票區，好好比較過去表現與未來性，有信心能選贏。

另林佳龍被問到是否將進入國安會？林佳龍回應只是外傳，還沒有相關討論，目前就是卸下市長工作、在地經營，把4年多來累積的成果轉化成由下而上的方式，讓台中發展不中斷，無論未來角色，都會建立在台中與台灣長期發展，做扎根工作。

林佳龍表示，新市府上任後很多政策產生變化，為了顧台中這席一定要上，阿川會幫助新市長延續重大建設，包含捷運藍線延伸彰化及大坑；另外機場捷運目前已經完成可行性評估，王義川將前進立法院繼續爭取，未來從機場經中科、大雅進入西北屯，會經過崇德路，讓北屯北區也有捷運進入市中心。

林佳龍說，「台中有三川，綠川、柳川、王義川」已經成為順口溜，對手卻說「綠柳川在中西東南區」，抨擊王義川選錯區，但已經當過6屆立委，選過北區、北屯與中西東南區，卻不知道綠柳川流經北屯、北區，如何到中央發聲？懇請大家支持王義川，守護台中發展。

王義川則說，登記參選前兩天，交通部本來要開會討論捷運綠線文心北屯線，要從舊社多兩站延伸到大坑，這條路線阿川及交通團隊跟交通部討論了4年，最後關頭，因為新市長對台中山手線跟捷運興建有疑慮，所以交通部來公文，上面寫著「台中新市長對於軌道建設有不同想法，台中可能不要這條捷運，會議取消。」成為他堅定參選的關鍵，更提醒自己要背負著大家的期待，為台中發聲。

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