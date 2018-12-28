停止龍崎掩埋場案遭同志批「打假球」 黃偉哲：我很難過

2018-12-28 14:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於龍崎掩埋場開發案爭議，台南市長黃偉哲宣布函文要求經濟部工業局停止展延，遭民進黨同黨籍立委公開批評「打假球、演給誰看」，黃偉哲今（28）日受訪回應，並說對於這樣的指責， 「我心裡很難過」。

黃偉哲強調，自己從政初衷沒有改變，他個人反對掩埋場蓋在龍崎月世界，可是一個國家政策，不能因他個人喜惡而任意轉變，他今天身為一個市長必須依法行政，否則會被質疑行政不中立。

黃偉哲表示，外界會拿前新北市長朱立倫「卡關」核一廠核廢料貯存場為例，市長就有這個行政權辦得到，然而台電、經濟部都屬公部門機關內部協議因應就行，可是龍崎掩埋場歐欣公司是民間業者，在水土保持施工許可取得勝訴，市府依法重核至明年3月10日，若逕撤銷水土保持施工許可，市府恐將面臨被提告違法的問題。

黃偉哲表示，龍崎掩埋場要不要設置，應回歸經濟部目的事業主管機關權責，將會拜會總統蔡英文、行政院長賴清德及經濟部相關單位，陳情民意不要將掩埋場蓋在龍崎月世界，以保護世界級自然景觀。

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