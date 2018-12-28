遭黃國昌怒嗆流氓 柯建銘強勢回擊

2018-12-28 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會週三（26日）排審促轉會108年度「促進轉型正義委員會預算案」時，民進黨團總召柯建銘與時代力量立委黃國昌互譙流氓，場面相當火爆。柯建銘當日下午發聲明還原經過，痛批黃故意把「講話小聲點」誤導作「講話小心點」，根本是作秀、抹黑。

柯建銘指出，按表決結果，民進黨與國民黨決定將預算案保留、送院會處理，這令黃國昌大為不滿，在現場大聲嚷嚷「這是打假球嗎」、「藍綠大和解」等語。

柯建銘認為，此預算案已按議事程序處理完畢，不應發言詆毀任何一個政黨，便回應「講話小聲點，什麼是打假球」，不料卻被黃國昌故意誤導為「講話小心點」，接著更嗆「新竹選出來的流氓」，無疑是在作秀抹黑。

柯建銘說，黃國昌過往在立院質詢及協商時，往往對其他同仁或官員大小聲，「怒斥官員、羞辱官員、先聲奪人，雙手抱胸，一副唯我獨尊，極盡抹黑作秀之能事，舉國皆知」，柯進而強調，國會文化不應如此綜藝化，而黃若不稍微收斂，未來成就必有局限性。

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