賴揆還未辭 台南「村姑」陳筱諭拱他選總統

2018-12-28 13:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新任市長黃偉哲就職，留下的第2選區立委將進行補選，爭取民進黨提名的參選人陳筱諭，今天架起大看板，標明「村姑挺賴神、2020選總統」，表態支持行政院長賴清德角逐下屆總統選舉，帶領民進黨從台南贏回台灣。

28歲的陳筱諭，是前無黨籍市議員郭秀珠之女，郭這次爭取連任失利，陳出馬參與立委補選，除了自己的競選文宣之外，今天再以拱賴看板，引起矚目。

陳筱諭表示，一般預測，賴內閣可能在元月中旬總辭，她要說句公道話，賴雖然為9合1敗選負起政治責任，但賴一向做事認真，政績有目共睹。

陳筱諭說，身為台南的女兒，應該給賴清德溫暖，歡迎他回台南故鄉，先休息一下，全力準備2020年總統大選。

陳筱諭指出，在政治上，各界有不同的看法，但她是沒有包袱的年輕人，並無派系利益，著眼的只是台灣的未來；這次的立委補選，民進黨一定要贏，而且2020的總統大選，唯有賴神才能打敗吳敦義領軍的國民黨。

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