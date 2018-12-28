與柯P合體有譜？陳思宇透露：市長用最貼近民心方式出現

2018-12-28 13:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕以柯家軍之態投入北市立委補選的北市前觀光傳播局長陳思宇，今早在父親陳建銘陪同下到市場拜票，陳思宇受訪時透露，陸續在跟市長柯文哲談「合體」，市長也有很大意願，她還賣關子說，市長會用最貼近民心的方式，出來跟大家見面。

陳思宇在臉書暗諷國民黨參選人陳炳甫帶職參選是吃碗內看碗外，引來陳炳甫的不滿，陳炳甫還說，如果柯知道柯家軍的政治新文化是這樣方式，柯P應該會難過、生氣。

今早被媒體問到此事，陳思宇說，這不是她個人疑點，是社會的共同質疑，對她來說是要建立新的政治文化，所以她辭職參選，不管對手如何，只要對得起選民，對選民負責，這就是新的、負責任的政治文化。

陳炳甫指柯知道會生氣難過，對此陳思宇強調，她仍秉持自己的想法，應該建立新的且負責任的政治文化，至於市長想法應該去問市長。

在場媒體隨即補充，柯表示樂見這樣的情形，對此陳思宇說，她不清楚柯的想法，但她的出現就是要把新的政治文化帶進國會，公開透明、降低青年參政門檻、改變新的政治文化，就是她進國會的三大訴求。

媒體發現競選團隊有柯的競選辦公室發言人來幫忙，陳思宇大方證實，不管是2018年或2014年選舉，柯市長幕僚都在，他們是並肩合作的好夥伴，不管地方選舉或市長選舉都一起努力，「柯家軍一直都在」。

此外，新任觀傳局長決定明年燈節將不發放小提燈，推翻續發小提燈的政策，對此陳思宇表示，小提燈在她擔任局長時，用i-Voting方式決定是否續發，當時民眾有很多意見的表達，考量環保做了很多配套，包括與燈藝師合作，讓小朋友用環保材質體驗製燈，至於未來作法，由現在局長說明會比較適當。

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