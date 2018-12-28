賴揆：防堵非洲豬瘟 未來一年最迫切工作

2018-12-28 12:42

〔記者李欣芳／台北報導〕政府正全力防止中國非洲豬瘟傳入，行政院長賴清德今天表示，未來一年最迫在眉睫的是非洲豬瘟防疫工作。非洲豬瘟比口蹄疫還凶悍，1997年口蹄疫撲殺400多萬頭豬，重創台灣養豬產業，影響台灣經濟，損失金額約1700億元。拚經濟也仍是行政院施政主軸，要做到藏富於民。

賴清德今天舉行記者會上，回顧過去一年的施政政績，並詳述行政院未來一年的工作重點。

他指出，非洲豬瘟沒有疫苗也沒有藥物可治療，豬隻感染後致死率是100%，如果台灣受到影響，層面會比口蹄疫更廣。因此行政院提前部署，18日成立中央災害應變中心、26日到屏東進行演習，昨天在行政院院會請地方政府與中央攜手防疫。他再度呼籲，民眾千萬不要用電子商務購買會攜帶非洲豬瘟病毒的產品，到疫區更不能購買或攜帶這些物品到台灣。

賴清德說，拚經濟也仍是行政院施政主軸，要做到藏富於民，除了客觀經濟成長數字以外，也要著重人員效率提升、男女同工同酬、縮短所得差距，經濟發展果實讓全民共享，這是推動經濟發展的核心價值，明年將持續加強。

在具體作法方面，賴清德表示，首先，要持續改善台灣投資環境，解決產業五缺問題、持續法令鬆綁、提高行政效率；第二，中美貿易衝突造成很多台商希望回台投資，行政院已經通過歡迎台商回台投資專案，未來一年要落實執行；第三是新經濟移民方案，在不影響台灣人民就業與薪資下，開放中階技術勞工；此外，投資抵減方案已送立法院審議，行政院也已研擬歡迎海外資金回台草案，將與亞太洗錢防制組織（APG）溝通後送立法院審議。

賴清德表示，明年是地方創生元年、雙語國家元年，也是讓政府朝向服務型智慧政府非常重要的一年，未來一年要持續加強落實。

他表示，希望透過地方創生，讓人口集中城市、鄉村空洞的問題逐步解決；逐步推動雙語國家，提升台灣競爭力，希望12年可以達成；服務型智慧政府最重要的兩個工作 第一個是數位身分證件（eID），第二是建立政府數位通訊幹道，串接各部會和地方政府資訊，盼能在2020年完成，奠定服務型智慧政府的基礎。

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