詹雅雯與韓國瑜跨年合體破局 高市府：沒安排同台

2018-12-28 12:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕台語歌后詹雅雯傳出疑因歌單喬不攏，遭高雄夢時代跨年晚會承辦單位「退通告」，與高雄市長韓國瑜同台也破局。高市新聞局長王淺秋澄清，並沒安排詹雅雯與韓國瑜同台，她同時證實因歌曲部分沒達成共識，詹雅雯跨年不會來夢時代，期待下次還有合作機會。

高雄市長韓國瑜將參加就任後首場跨年晚會，選前幫民進黨前立委陳其邁站台、遭韓粉謾罵落淚的台語歌后詹雅雯，一度傳出將在跨年夜到高雄夢時代演出，並與韓同台飆歌？卻因拒唱「今年一定會好過」被退通告，詹雅雯和韓國瑜同台已破局。

詹雅雯日前也在官方臉書PO文指出，「由於從接到邀約至今時間相當匆促，對於晚會演出內容，承辦單位與雅雯工作室未能洽談協調好細節，所以本次雅雯的演出，承辦單位臨時喊卡。雙方和諧洽議⋯期待未來再合作！」

詹雅雯經紀人對媒體透露，詹雅雯是被「退通告」，因邀請單位不滿意詹所開出的歌單，堅持要她演唱在競選期間唱的「今年一定會好過」與「深情海岸」，詹雅雯認為選後遭謾罵風波已落幕，希望避開爭議歌曲，以其他歌曲帶動氣氛，雙方最後因曲目喬不攏，因此詹雅雯到夢時代演出臨時喊卡。

王淺秋今表示，真的非常希望詹雅雯的歌聲，能有機會在跨年時候讓高雄朋友、還有從各地來的朋友一起感受其魅力，不過很可惜，市府委託單位裡頭跟詹雅雯聯繫時，在歌曲上沒有辦法達成共識，雙方可能沒辦法進一步合作，希望下次還有機會。

王淺秋強調，單純邀請詹雅雯唱歌，並沒有與韓國瑜同台等額外安排。

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