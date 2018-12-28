施俊吉：明年民間加薪動力非常強大

2018-12-28 12:08

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣面對美中貿易戰衝突，儘管政府預期明年經濟成長率會比今年稍低，不過，行政院副院長施俊吉今天向外界宣布好消息，他說，加薪動力在明年會非常強大，「我們預計明年上市櫃公司以及銀行業對於員工加薪都有許多的籌碼」，希望明年薪資能繼續成長，能讓國人有感，「明年有挑戰，但我們有奮鬥的決心，絕對不會悲觀！」

施俊吉指出，今年國內銀行從1月到11月的稅前淨利，從3400億元增加到3600億元，單單是銀行業就增加200億元的淨利，更可觀的是，上市櫃公司前3季稅前淨利較去年同期的1.9兆台幣增加為2.2兆多，增加的幅度是3400億元。預計明年上市櫃公司以及銀行業對於員工加薪都有許多的籌碼。

行政院今天舉行年終記者會，施俊吉做上述表示。他回顧賴內閣今年交出的財經成績單，分為4點。第1，總體經濟方面，今年的經濟成長率預計是2.66百分比，它所代表的意義是，台灣今年所生產出來的附加價值比去年多了5000億元，這是全民努力的結果。

施俊吉說，明年主計總處預計經濟成長率2.41%，國發會則希望能夠衝高到2.6%。為何明年經濟成長預期會比今年低，因為美中貿易戰，影響全球的經濟的穩定以及經濟成長，但是我們有信心，將以提升內需的方法來增加台灣的經濟增長率，國發會規劃將在農曆過年前提出新政策來刺激內需、來刺激景氣。

其次，我國一般物價水準今年十分穩定，從1月到11月消費者物價指數只有比去年上漲1.48百分比，預計明年物價會十分穩定。

第3，台灣的資本市場，國際之間的資本市場波動非常大，台股在10月11號跌破萬點，先前已經連續16個月站在萬點之上，這已經創下台灣有史以來最長萬點紀錄，今年台股基本面很好，相信經濟基本面能支撐台股動能。

施俊吉說，第4、薪資部分，今年軍公教加薪、基本工資也決議調升，我們也剛公布 2017年中位數薪資是全年47萬元，這個數字已經是歷年新高，而有個很好的消息可以告訴各位，加薪的動力在明年會非常強大。

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