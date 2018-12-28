中市小內閣 建築師黃文彬接都發局長

2018-12-28 11:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕今天公佈第6波小內閣人事，包括市府參事張金釵、陳如昌升任副祕書長，開業建築師黃文彬擔任都市發展局長。盧秀燕說，黃文彬開業生意興隆，幾經掙扎，很榮幸能邀請進入公部門打拚。

張金釵為彰化教育大學商教系行政管理碩士，曾任升格前台中市政府社會局副局長、局長等，民國74至106年連續32年考績甲等，104至106年擔任台中市公務人員協會理事長榮獲全國會務評鑑第一名。

陳如昌為國立中興大學土木系碩士、土木技師高考及格，曾任市府經發局副局長、建設處副處長、都發局副局長，99年獲選行政院模範公務人員，目前台中世界花卉博覽會辦公室執行秘書。

黃文彬是開業30年建築師，彰化師範大學地理學博士、國立成功大學建築研究所碩士，曾任台灣省建築師公會台中市辦事處主任、逢甲大學建築系所兼任助理教授、台中市建築師公會常務理事，曾獲國家卓越建設獎金質獎、優良綠建築獎、中華建築金石獎金石首獎。

盧秀燕說，黃文彬擔任建築師，力邀進入市府團隊幾經掙扎，因為他的生意興隆，業務多，放棄事業走入公部門為人民服務，進入小內閣到公部門打拚。

盧秀燕強調，台中市10多年來還未完成興建的巨蛋與會展中心，是都發局推動的重任，沒讓台中市能擁有容納萬人以上大型室內場館，交待不過去，很多廠商還要提個皮箱到世界各地推銷產品，蓋國際級會展中心是當務之急，早日讓城市起飛。

黃文彬表示，因為很多案子如何處理，還要花一點時間，他一輩子只專心做一件事，就是建築。進入市府後，要展開進階段4.0的榮耀建築。

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