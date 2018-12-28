指張景森「掉芝麻說」發言不恰當 賴揆：深入檢討觀宏專案

2018-12-28 11:12

〔記者李欣芳／台北報導〕來台4個旅行團的越南旅客共153人，脫團人數竟多達152人，行政院政務委員張景森昨天在臉書上反駁說：「吃燒餅哪有不掉芝麻的？」引發爭議，行政院長賴清德今天表示，他已裁示要內政部深入檢討觀宏專案，張景森的這個講法並不恰當，應誠實面對問題，民眾希望看到的是解決問題。

面對越南團脫團的嚴重問題，政府決檢討新南向觀宏專案。張景森昨在臉書上以「吃燒餅哪有不掉芝麻的？」為題表示，中客開放初期，逾期滯留人數曾高達千分之6。這幾年來以觀宏專案入境的東南亞觀光客共有22萬6000人，違規人數只有414人，每千人違規人數1.8人，比吃燒餅掉的芝麻還少。

張景森認為，開發新南向國家市場是擺脫依賴中客的重要政策，簽證放寬技術上固然需要檢討，但是政策方向上，絕不會因噎廢食，更不會退縮。

賴清德今天上午舉行年終記者會，媒體詢問張景森「吃燒餅哪有不掉芝麻」說，賴揆表示，觀宏專案執行4年多，越南客失聯500多位，但是這次一口氣失蹤152人，問題非常嚴重。

賴清德說，內政部長徐國勇本週四院會時對此案提出報告，他做出2點裁示，首先，迅速找回失聯越南客，其次，內政部要深入檢討觀宏專案，避免類似情況再次發生。

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