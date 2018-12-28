行政院會出九五之尊？ 柯P斥他「練肖話」

2018-12-28 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕行政院昨日召開今年大選後首場行政院院會，新任六都市長首次列席參與。據了解，高雄市長韓國瑜在會前時開了一個「九五之尊」的玩笑，但因為「九五之尊」在古代象徵「帝王」，也引發各界好奇誰是九五之尊？台北市長柯文哲今日被問及此事回應，韓國瑜是在「練肖話（台語）」。

綜合媒體報導，韓國瑜昨日出席行政院會時指出，這是第3632次會議，並表示，「3加6等於9，3加2是5，看來在場的人，會出現一個『九五之尊』」，此話一出，全場包括賴清德、柯文哲等人都笑了。韓國瑜昨日下午被問及九五之尊是指誰？他透露，自己這麼老了才第一次參加行政院會，講「九五之尊」不過是博君一笑。

報導表示，由於台北市長柯文哲將投入2020年總統大選的傳聞甚囂塵上，今日上午主持市府交通會報前，柯文哲也被問到韓國瑜說的「九五之尊」是指誰，柯回答，「他在練肖話（台語）」，媒體再度追問「是指你還是賴清德？」柯則幽默回應「還是他自己？」

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