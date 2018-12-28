韓國瑜提高屏國際機場 新聞局長：拚觀光的初步想法

2018-12-28 11:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜提出「高屏國際機場」發想，再度引起外界議論，有人認為看得遠，有人直言懶得酸了，高市新聞局長王淺秋今表示，高屏機場是一個初步想法，是以區塊來看觀光與運輸，希望能與屏東一起拚觀光。

王淺秋進一步指出，高雄機場現階段還可符合需求，高屏機場是一個願景，當高雄觀光能量達一定程度時，勢必需要一個夠大的國際機場。

韓國瑜日前受訪時表示，小港機場負載量不夠大，且腹地不夠大，沒有辦法擴建，高雄應該要有更大機場，他看上7年前就已沒有民航機起降的屏東機場用地，因為屏東機場擁有兩條跑道，面積不輸桃園國際機場，或許有機會推動高屏國際機場。

但這發想引起外界議論，有人認為屏東機場作為空軍反潛機基地，是相當重要的軍事用地，且與高雄間並沒有大眾捷運運輸系統，要推高屏機場可能性很低，也有網友酸「乾脆叫軍方把左營軍港也讓出來」，有網友則感慨懶得酸了，有人則認為韓國瑜看得夠遠，南部機場應該盤點。

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