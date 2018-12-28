感受到大家慰留 賴揆：列車有上有下 但方向不變

2018-12-28 10:46

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨九合一選舉大敗，選後被慰留的行政院長賴清德曾表明時間一到將堅定離開，他今天上午召開年終記者會，回顧今年「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」等三大施政主軸的執行成果。對於蔡總統仍不放棄慰留，被詢及總統慰留、各界許多人也希望閣揆留任，面對慰留聲浪難道沒有任何懸念？賴清德說，媒體問的問題「都讓我感覺在慰留我，我也感受到」，但一輛列車有上車就有下車，他個人問題將另找時間報告。

記者會中，媒體數度追問賴揆個人去留，是否在明年1月中央政府總預算立院審完後率內閣總辭，但賴揆都未明說，也沒有回答是否參選下屆總統的問題。

賴清德說，他感謝蔡總統的支持、工商團體及立法院的肯定，但如同政院秘書長卓榮泰所說的，一輛列車有上車就有下車，列車的方向不變，一定是通往更好的地方，讓人民有更好的生活。

賴清德表示，組閣是總統的權責，至於他個人的問題，適當時機會向大家說明，媒體追問賴揆當初接任行政院長時自詡為「中繼投手」，下任投手（指新閣揆）是誰？賴揆說，下任投手屬於總教練（指總統）的權責，從來都不是投手之間在交代。

年終記者會一開始，由行政院秘書長卓榮泰細數賴內閣一年多來的施政成果，以及推動所得稅法修正草案、減稅利益由全民共享等十大法案的修正。

由於卓榮泰參選民進黨主席，今天已向賴揆遞出辭呈，卓榮泰說，執政的列車是不會停留的，它一站又一站地走，有人上車、有人下車，窗外的天氣時好時壞，但車上的人們就是只有一個清楚的方向，就是去到更好的未來、過更好的生活。所以，我們這裡每個人的努力、付出跟心血都不會白流。

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