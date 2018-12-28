拒唱這首歌被退通告 詹雅雯、韓國瑜跨年同台破局

2018-12-28 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜先前邀請歌手詹雅雯跨年同台高歌，如今卻傳出邀請單位希望歌單包含競選期間演唱的歌曲「今年一定會好過」，但詹希望避開爭議曲目，因此被退通告。

《蘋果日報》報導，詹雅雯經紀人阿良透露，因為邀請單位不滿意詹開的歌單，堅持要有「今年一定會好過」與「深情海岸」，而詹雅雯認為選舉已過，希望避開爭議曲目，最後雙方因曲目喬不攏，詹被退通告。

報導指出，對於被退通告一事，夢時代購物中心回應「本來就沒有在名單裡面」；高市新聞局長王淺秋則說，市府邀請單位希望詹演唱跨年應景歌曲，若因為曲目無法協調，不如不要勉強。

詹雅雯也在臉書粉絲頁PO文表示，感恩高雄夢時代主辦高雄跨年晚會，並說是由承辦的民視電視台窗口邀請演出。詹雅雯解釋，由於從接到邀約至今時間匆促，承辦單位與雅雯工作室未能就演出內容協調好細節，所以承辦單位臨時喊卡。

詹在文末表達自己愛高雄的心意，「還是會到高雄渡過跨年夜～愛高雄、支持高雄的心⋯永遠不變」。

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