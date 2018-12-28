賴內閣細數政績 卓榮泰：努力與心血不會白流

2018-12-28 10:04

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨九合一選舉大敗，選後被慰留的行政院長賴清德有意再度請辭，他今天上午召開年終記者會，回顧今年「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」等3大施政主軸的執行成果。記者會一開始由行政院秘書長卓榮泰細數賴內閣一年多來的施政成果，以及推動所得稅法修正草案、減稅利益由全民共享等10大法案的修正。

卓榮泰說，執政的列車不會停，有人上車有人下車，上了車要去到更好的未來、過更好的生活，我們的努力與心血不會白流。

賴清德去年底宣示今年3大施政主軸為「安居樂業」、「生生不息」與「均衡台灣」。政策包括吸引台商回台投資、鬆綁財經法規、提高政府招商效率、鐵腕緝毒；推出新經濟移民法、準公共化托育措施；解決公務員同一職務卻不同職等的問題，以及地方創生等政策。

卓榮泰在記者會上說明過去1年多以來賴內閣排除工商界五缺障礙、替軍公教調薪，推動稅制改革等努力，並因應美中貿易衝突，吸引台商回流有具體方向，提出台商回台投資行動方案，準公共化幼兒政策等。

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