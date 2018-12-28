賴揆上午9:30年終記者會 個人去留引發關注

2018-12-28 09:03

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨九合一選舉大敗，選後被慰留的行政院長賴清德有意再度請辭，他今天上午9時半將召開年終記者會，回顧今年「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」等三大施政主軸的執行成果。眾多媒體將追問他個人去留問題，以及包括是否選下屆總統的未來生涯規畫。

賴清德去年底宣示今年三大施政主軸為「安居樂業」、「生生不息」與「均衡台灣」。政策包括吸引台商回台投資、鬆綁財經法規、提高政府招商效率、鐵腕緝毒；推出新經濟移民法、準公共化托育措施；解決公務員同一職務卻不同職等的問題，以及地方創生等政策。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡Kolas Yotaka表示，賴清德院長將召開年終記者會，回顧這一年來的施政目標與政策執行成果。

外傳賴清德將於明年1月中率內閣總辭，不過，據了解，今天年終記者會並不會觸及相關議題，Kolas說，賴清德已公開講過很多次，會在應該要離開的時候離開，確定時間後會向外界說明。至於外傳將由前行政院長蘇貞昌接任行政院長，Kolas說，任命閣揆是總統職權，行政院不做評論。

不過，媒體仍關切賴揆個人去留問題。

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