連戰未繳10萬溢領退休金 被掀曾登超級富豪、大肆請喜酒...

2018-12-28 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕連戰等8位國民黨高官拒繳「黨職併公職」溢領退休金2000多萬元，被銓敘部函送行政執行署強制執行，其中前副總統連戰僅欠繳10萬元，至今未繳，台北分署已寄發通知，限期明年1月8日繳清，若屆時仍不付錢，財產恐遭查扣。

《鏡週刊》今再報導連戰未繳回溢領金一案，特別提到，連戰的小女兒連詠心22日在五星級寒舍艾美酒店舉行歸寧宴，連家席開40桌不收禮，相當大方；2015年連戰還曾登上中國著名的胡潤富豪排行榜，當時引發熱議。

連戰辦公室：不排除提訴願

《鏡週刊》報導，連戰辦公室組長彭國省回應，確實收到行政執行署來函，但此事有其時空背景，不排除在1月8日清期限前提訴願，也可能繳清後再提訴願。

報導提到，連戰1999年擔任副總統，最後一次向監察院申報的資料中，他名下有9筆土地、25筆房屋、1867萬元存款、有價證券4億7442萬元。2015年中國胡潤研究院發布全球富豪排行榜，連戰全球排名1911名，身價高達61億人民幣（當時約307億元新台幣），胡潤研究院更稱連戰是「第一位進入全球財富領域的台灣政治人物」。但連戰辦公室提出抗議，胡潤則向連戰發函道歉，承認高估其財產，但連家的身價仍在海峽兩岸引起熱議。

連戰日前嫁女兒，喜帖上註明懇辭賀儀、花籃，現場政商雲集。而台北分署在連家辦喜事消息曝光前，已經寄出10萬元繳款通知書，要求連戰繳回溢領金，這10萬元跟喜宴開銷相比，如同九牛一毛，但銓敘部數次催繳，8月也曾下達通牒，都討不回一毛錢，只好在本月初將案子移送法務部行政執行署台北分署立案追討。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/