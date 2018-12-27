不願沈默 謝長廷盤點駐日業績駁「不務正業」說

2018-12-27 23:41

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕駐日代表謝長廷27日在臉書發文，「盤點」今年駐日工作業績，包括有超過7成日本人受訪者認為台日關係良好、兩年半來台日地方政府簽署58件友好交流協定，為過去45年來總數120件的近半數等。謝長廷指出，在駐日全體同仁的努力下，駐日工作今年有小小成績，被指責沒績效，是不符事實。

謝長廷遭國民黨立院黨團總召江啟臣批評為「台灣史上最不務正業」，建議監察院應直接提出彈劾，國內統媒也跟著叫戰，要求謝長廷立即返國述職，據了解，謝長廷並不排斥返國說明，甚至還積極打算回國「說個清楚」，日前他透過臉書發出僅有20字的貼文「大家勸我沉默，説沒人在意真相。但沉默沒有力量」，今天的臉書貼文，謝長廷不只為駐日代表處全體的努力而辯護，也間接駁斥藍營與統媒對他的攻擊。

消息人士指出，謝長廷似乎已抱定決心要正面迎戰，如果回國把一切都說清楚了，但大家還不滿意，謝長廷可能會考慮去留問題。

大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生一事，謝長廷積極追查出釋放假消息攻擊大阪處的網友，希望還給蘇處長公道，但因蘇處長遺孀接受媒體訪問，爆出蘇處長因為上級威脅處分，不願受辱而輕生的說法，讓統媒再次將箭頭指向謝長廷。

不過據了解，蘇處長在9月13日晚間與一名外交部長官長達24鐘的關鍵通話，可能是造成他想不開的主因，消息人士指出，外交部近期已調查過東京駐日代表處公務電話的通聯記錄，發現13日當天謝長廷並未打電話給蘇啟誠，反而是接到蘇啟誠的2通來電，長度分別是30秒和1秒。

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