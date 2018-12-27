不願沈默 謝長廷盤點駐日業績駁「不務正業」說

2018-12-27 23:41

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕駐日代表謝長廷27日在臉書發文，「盤點」今年駐日工作業績，包括有超過7成日本人受訪者認為台日關係良好、兩年半來台日地方政府簽署58件友好交流協定，為過去45年來總數120件的近半數等。謝長廷指出，在駐日全體同仁的努力下，駐日工作今年有小小成績，被指責沒績效，是不符事實。

謝長廷遭國民黨立院黨團總召江啟臣批評為「台灣史上最不務正業」，建議監察院應直接提出彈劾，國內統媒也跟著叫戰，要求謝長廷立即返國述職，據了解，謝長廷並不排斥返國說明，甚至還積極打算回國「說個清楚」，日前他透過臉書發出僅有20字的貼文「大家勸我沉默，説沒人在意真相。但沉默沒有力量」，今天的臉書貼文，謝長廷不只為駐日代表處全體的努力而辯護，也間接駁斥藍營與統媒對他的攻擊。

消息人士指出，謝長廷似乎已抱定決心要正面迎戰，如果回國把一切都說清楚了，但大家還不滿意，謝長廷可能會考慮去留問題。

大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生一事，謝長廷積極追查出釋放假消息攻擊大阪處的網友，希望還給蘇處長公道，但因蘇處長遺孀接受媒體訪問，爆出蘇處長因為上級威脅處分，不願受辱而輕生的說法，讓統媒再次將箭頭指向謝長廷。

不過據了解，蘇處長在9月13日晚間與一名外交部長官長達24鐘的關鍵通話，可能是造成他想不開的主因，消息人士指出，外交部近期已調查過東京駐日代表處公務電話的通聯記錄，發現13日當天謝長廷並未打電話給蘇啟誠，反而是接到蘇啟誠的2通來電，長度分別是30秒和1秒。

  • 駐日代表謝長廷（左）27日傍晚出席第三屆台日海洋事務對話合作會議會後的簽署合作備忘錄儀式。（記者林翠儀攝）

    駐日代表謝長廷（左）27日傍晚出席第三屆台日海洋事務對話合作會議會後的簽署合作備忘錄儀式。（記者林翠儀攝）

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