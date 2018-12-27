台北燈節不發小提燈了 北市府：跟著網路投票意見走

2018-12-27 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府於台北燈節免費發放小提燈有22年歷史，但有民眾日前在「台北市政府i-Voting網路投票」網站上，以環保為由發起廢除提燈的投票，同意廢除的票數取得壓倒性勝利，新上任的台北市政府觀光傳播局長劉奕霆表示，今年遵照投票結果終止傳統，不再主動發小提燈。

綜合媒體報導，民眾認為提燈是一次性用品，含有塑膠、電池和燈泡，都會造成汙染，遂上i-Voting平台提案，希望北市府不要再發放小提燈，此案也是i-Voting平台上路以來，首件由民眾提出並進行投票的案件。

投票時間從10月1日上午9點至14日下午5點，有1萬1520人同意不再製作和發放小提燈，另有3018人認為應配合燈節活動持續傳統。

時任北市府觀傳局長陳思宇表示，觀光委員會決議後，仍覺得要維持傳統，但根據《中時電子報》報導，新任觀傳局長劉奕霆26日表示，已決定跟著表決結果走，不主動提供小提燈。

消息一出，有網友認為元宵節傳統就是提燈籠，「這種民俗性的事情能用投票決定嗎？」也有網友表示，發不發都可以，但整個投票僅有不到兩萬市民參與，認為是少數暴力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/