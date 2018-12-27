爸爸憂炒房要他快回高雄買 「北漂」青年：現在就買不起了

2018-12-27 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜呼籲中央開放陸資到高雄置產、買房，引起外界討論。有北漂青年在PTT發文表示，最近爸爸逼他趕快在高雄買房，因為擔心中國人進來後就買不起了，屆時全家只能繼續繳房租，「可是我現在就買不起了阿，怎麼辦？」笑翻一堆網友。

網友們酸，「韓導要開放中資炒房，大家抓好，要起飛囉！」、「要發大財了」、「聽爸爸的話準沒錯，貸多高有多高，買下去」、「高雄發大財，北漂回不來，悲劇」、「傻孩子，在說塔位啦」。

針對韓的發言，建築業者表示贊同，認為高雄都市規劃和硬體不輸其他五都，但房價卻長期被低估，「政府不應該再鎖國了」，呼籲鬆綁「五四三」政策，即貸款不得超過5成、在台居留不得超過4個月、3年內不得轉移不動產等限制，讓中資能來投資房地產。

但房市專家Sway日前卻在臉書上質問，「難道房價漲的跟台北一樣，高雄就幸福了嗎？」表示全世界都在阻擋中資炒房，「引陸資是飲鴆止渴的自殺行為，人人皆知，就你這蠢蛋不知？」此舉爽到企業、房地產和高官，但民眾為了付房貸而不敢生養，最後沒財力消費，窮得只剩房子。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/