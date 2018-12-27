關係大改善 謝長廷：64.7％日人認「最親近國」是台灣

2018-12-27 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕駐日代表謝長廷今（27）日在臉書上回顧2018年的台日關係，指出在5大面向上相較於以往有所進步，當中包括有64.7%日本人認為台灣是最親近的國家，因此被控「駐日工作沒有績效，顯然與事實不符」。

謝長廷指出，在2018年間，「日本人對台灣人的觀感」、「地方政府交流」、「地方議會交流」、「國慶晚會盛況」、「國會友我力量」5大面項都有所改善；據《中央調查社》11月的民調顯示，有64.7%日本民眾認為台灣是最親近的國家，認為是中國的僅5%；有71%日本民眾覺得台日關係良好。

謝長廷表示，過去45年間，台灣與「日本地方自治體」簽訂的交流協定總數為120件，綠營執政後的2年半內就簽了58件；高雄市今年7月進行第4屆台日交流高峰會，日方共來了323位地方議員；10月駐日代表處東京辦公室舉辦的國慶晚會，近2000名日本貴賓出席，當中包括首相安倍晉三的母親與弟弟。

謝長廷提到，日本國會議員總數的40%已加入立場傾台的「日華議員懇談會」，共計284名議員對我友好；他強調，「以上小小成績當然是代表處全體同仁努力的結果，但指責駐日工作沒有績效，顯然與事實不符」。

謝長廷也為駐日人員抱屈，他指稱，各辦事處均因逐年上升的赴日觀光人潮疲於奔命，但人員、預算均未增加，以東京代表處為例，每月服務三千多件，大家都已不勝負荷。

謝長廷臉書全文

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