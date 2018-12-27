林佳龍臉書聲量第二 政治人物只落後柯文哲

2018-12-27 22:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕九合一大選結束已經超過一個月，選舉氣氛漸趨平緩，但少數政治人物如林佳龍、陳其邁人氣卻不減反增，2人選後主打暖男形象十分親民，直播曬貓、自拍也屢屢炒熱話題。林佳龍的臉書聲量更一路爬升至第2名，僅次台北市長柯文哲。

近年選舉「網路」成為話題焦點，舉凡臉書、line、Instagram等社群媒體平台，皆成為兵家必爭之地，包含蔡英文、柯文哲、林佳龍、陳其邁等政治人物近年皆成立個人頁面經營粉絲，公開發言與私下模樣都是貼文素材，時常引發話題。

林佳龍選後表示將沈潛、反省，臉書貼文雖不比選前多，但每次發文皆引發極大迴響，包含空氣品質惡化及地震的關心貼文、直播秀歌喉及模糊自拍、觀賞五月天演唱會、與陳其邁合體遊台中，以及卸任告別影片《成為光》，都迅速吸引數以萬計粉絲按讚留言。

根據網頁「專業儀表板」統計資料，林佳龍本週互動討論數爬升超過9萬多，林佳龍的溫暖形象為其吸引不少新粉絲，做足「保溫」效果，讓林佳龍在社群平台維持一定的討論度及關注度，在政治人物之間罕見地在選後人氣持續爬升，聲量高居第2，僅次於柯文哲。

第3名至第10名分別為，台北市議員羅智強、總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、前立委陳其邁、台南市長候選人陳永和、立委黃國昌、前新北市長朱立倫、前總統馬英九。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/