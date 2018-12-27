免稅、漲薪、優貸 元旦起多項好康新制上路

2018-12-27 21:08

〔記者李欣芳／台北報導〕明年元旦起有不少攸關民眾的小確幸將實施，包括勞工基本工資調升、推動青年安心成家購屋優惠貸款、分級調降ATM小額跨行轉帳手續費，以及年所得在40萬8000元的單身小資族將不用繳稅。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，明年1月1日起，計有12個部會、42項新的重大政策或效率便民措施開始實施，包括勞工基本工資調升、推動青年安心成家購屋優惠貸款、稅制優化措施、分級調降ATM小額跨行轉帳手續費等。

Kolas指出，明年元旦起調升勞工基本工資，每月基本工資由2萬2000元調整至2萬3100元，每小時基本工資由140元調整為150元，希望能為基層勞工帶來更好的保障。

Kolas說，另外還有其他新政及措施包含：財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」，提供多元利率選擇，有混合式固定利率、一段式及二段式機動利率等3種利率選擇，滿足各類家庭貸款需要。

另外，她表示，今年的所得收入，在明年5月申報綜合所得稅時，即適用稅賦新制：修正基本生活費比較基礎計算規定，調高綜合所得稅4項扣除額額度及調降最高稅率為40%。

此外，Kolas說，金管會自明年3月底實施分級調降ATM小額跨行轉帳手續費，500元（含）以下每帳戶每日免收1次手續費、501元至1,000元每筆10元，1,001元以上維持每筆15元。

Kolas強調，行政院請相關部會加強宣導，主動提供說明與協助，使各項新制落實執行，提供民眾更優質便捷的服務，增進人民福祉。

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