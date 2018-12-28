再度惹怒柯文哲！王世堅笑回一句話 「神比喻」2人關係

2018-12-28 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲第二任期在25日展開，「柯黑大魔王」台北市議員王世堅日前送上「不在其位，不謀其政」8字忠告，柯P則對媒體詢問怒回，「拜託不要在我面前提到他（王世堅）」。對此，王世堅笑稱，柯文哲是魔鬼，他是十字架，柯文哲都拜託了，「就不要在魔鬼面前拿出十字架」。

王世堅25日在臉書PO文說，兩岸的問題是中央政府的職權，縣市長應該是配合而已，但柯文哲屢次逾越職權，碰觸兩岸議題紅線，因此，提出8字箴言，要奉勸柯文哲「不在其位，不謀其政」。對此，柯文哲不滿回應：「我們何時干預過兩岸關係？中央可以做的事就拿去做啊，也不會去搶。」對於媒體進一步追問，柯文哲更是臉色一沉，拜託媒體不要再在他面前提「這個人」（指王世堅）！

綜合媒體報導，王世堅對此受訪時說，「柯文哲這個魔鬼，最怕碰到王世堅這個十字架」，所以才會懇求媒體別在面前提到王世堅，他也笑稱，「所以要切記『在魔鬼面前不要拿出十字架』」。

對於柯文哲台北市府小內閣，延攬民進黨立委陳明文兒子陳冠廷，擔任台北市政府副發言人，王世堅說，白綠間不會因為用了誰就代表合作，也感嘆柯文哲用的年輕人學歷都很好，「真的是鮮花插在牛糞上」，憂心柯文哲緊握大權，不尊重專業，不讓人才發揮專長。

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