中投聲請停止執行黨產會行政處分 最高行政法院駁回定讞

2018-12-27 18:54

〔記者張文川／台北報導〕國民黨營事業「中央投資公司」不服被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，將使其財產被推定為不當黨產，影響到公司正常營運和發展，且黨產條例部分條文有違憲之虞，已聲請釋憲，因此向行政法院聲請停止執行；台北高等行政法院認為，訴訟程序因釋憲而停審，不符合停止執行要件，駁回中投聲請；中投不服提出抗告，最高行政法院今駁回抗告，全案確定。

黨產會於2016年做出行政處分，認定中投、欣裕台是國民黨附隨組織，將收歸國有。中投、欣裕台皆不服，向台北高等行政法院提起行政訴訟，主張黨產條例部份條文有違憲之嫌，應由大法官來釋憲釐清，但2公司都敗訴；最高行政法院上月29日先駁回欣裕台的抗告確定，今又駁回中投的抗告定讞。

中投向北高行法院聲請停止執行黨產會的行政處分，主張北高行已針對黨產條例是否有違憲之虞一事聲請釋憲，足以認定黨產會認定中投為國民黨附隨組織的合法性，有重大疑義；且中投若被認定為國民黨附隨組織，會使中投無法自由運用財產，影響營運和商譽，將造成「難以回復的損害」，因此請求在釋憲程序停止前，先停止執行原處分。

但北高行審理後認為，本案訴訟已停止訴訟程序，中投的聲請不符停止執行的「難於回復損害，且有急迫情事」的要件，駁回中投聲請。

中投不服，提起抗告，最高行政法院今認為北高行裁定並無違誤，今駁回抗告，全案確定。

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