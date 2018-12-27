傳任副閣揆？ 沈榮津：未接獲任何訊息

2018-12-27 18:09

〔記者黃佩君／台北報導〕一月組改風聲頻傳，傳出前行政院長蘇貞昌回鍋機會高，目前已在徵詢閣員人選，前高雄市長候選人陳其邁將接任副閣揆。也傳出經濟部長沈榮津被徵詢副閣揆或秘書長位置，打造穩健財經內閣。對此經濟部回應表示，目前完全未接獲任何訊息。

賴清德請辭與慰留間拉鋸不斷，也傳出蘇貞昌回鍋院長機會高，只待清理戰場，相關入閣準備及閣員徵詢作業也已在進行中。而內閣人選除人氣急竄的陳其邁，被傳出將接任副閣揆外，今也傳出沈榮津將接任副閣揆、陳其邁任秘書長。

對此經濟部回應表示，目前完全未接獲任何訊息。

此外，由於國發會主委陳美伶也傳出與賴揆「共進退」之意相當明確，外界也點名新任主委人選，其中包括曾任國發會副主委、現任經濟部次長的龔明鑫。對此龔明鑫辦公室表示，未接獲此方面消息。

目前內閣中財經部會成員普遍任期不長，目前也大多傾向留任。沈榮津自八一五後臨危受命接任經濟部長，今年在夏季電力穩定及招商破紀錄方面均有不錯表現，若進入行政院，代表接下來將以穩健財經內閣拚經濟為主，在明年全球經濟挑戰局面下求穩。

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