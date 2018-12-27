改朝換代先變色！彰化縣政府官網綠地變成滿天紫！

2018-12-27 19:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕宣布改朝換代！彰化縣政府官網從原本的綠色基調，全面變成滿天紫，正式宣告進入國民黨王惠美執政時代！

有民眾這幾天進入彰化縣官網，一進入官網就眼尖發現，「哇！紫成一片」，才想到原來是縣長換人了，從民進黨的魏明谷換成國民黨的王惠美；但有人則是不解地說，那為何沒有用國民黨的藍色調，而是選擇紫色調？

地方政界人士透露，王惠美從立委時代開始，就選擇以紫色作為服務團隊的基色調，從服務團隊的背心到衣服，全都是以獨尊紫色，包括連這次縣長選舉的競選總部，更是紫色當道，有別於其它國民黨人士以藍色作為識別色。

彰化縣政府計畫處副處長鍾秀英強調，在縣長完成交接典禮後，縣政府官網的資料也隨後進行更新，至於官網的色調只是「暫定」，包括官網上的「美好彰化，希望城市」等文字，都是先行「暫定」，會儘快跟新縣長確認後再做調整。

不過，彰化縣政府官網從綠地變成滿天紫，而彰化縣政府的LINE官方帳號，仍維持原本設計，尚未更新。

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