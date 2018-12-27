助郭信良當選議長 無黨聯盟要求：4年內不能回民進黨

2018-12-27 19:30

〔記者邱灝唐／台南報導〕原民進黨籍台南市副議長郭信良獲國民黨及部分無黨籍議員支持，脫黨參選第3屆台南市議長成功。市議會無黨聯盟今天召開記者會，要求郭信良4年內不能回民進黨，也呼籲郭信良和3名退出民進黨的議員能加入無黨聯盟。

無黨聯盟總召林阳乙今天帶著黨團成員林炳利、杜素吟、蔡秋蘭、吳禹寰召開記者會，他說，這次無黨聯盟及國民黨議員合作，聯手擊敗民進黨提名的議長、副議長人選，主要是過去6、7年來，議會在民進黨掌控下與市府結合，不理會在野黨議員的反對，一意孤行推動市政，置市民的苦難於不顧，因此這次在野黨議員聯手扳倒民進黨，決不是偶然。

不過，林阳乙說，大家對郭信良仍有疑慮，擔心他會在1、2年後回去民進黨，希望郭信良能信守「全民議長」承諾，將政黨利益放一旁，在未來的4年內都不能回去民進黨，同時邀請郭信良和其他3名退黨的民進黨籍議員加入無黨聯盟。

當選副議長的無黨聯盟副總召林炳利則說，這次能獲得多數議員支持，主要是希望議會未來能發揮監督的角色，不能再讓房屋稅飆漲事件重演，所以，未來包括他自己在內，也會約束及督促議長實踐承諾。

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