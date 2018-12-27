政府只重不出錯與避險 賴怡忠：形同坐以待斃

2018-12-27 20:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨敗選後進行檢討，在國際情勢方面，台灣智庫執行委員賴怡忠提醒，美中對決的態勢在二０一九年會更清晰，這使得中國受到的壓力也會越來越大，而作為第一島鏈與高科技島的台灣，也會受到包括美方等在內的更多關注。過去以為美中不選邊，或是持續兩岸高於外交路線，甚至以為美國要求台灣以不得罪中國為台美關係穩定前提等思考，都會與這些發展相牴觸。

賴怡忠近期在網路撰寫長文「台灣的國際機會高於中國風險」，分析明年國際及台海情勢對台灣的影響。他指出，明年是美中對決態勢會持續加強。而在中國經濟基本面持續不佳的情形下，美中對決態勢會更進一步惡化中國經濟態勢。外界也認為貿易戰結束機會不高，美中貿易衝突會長期化到二０二０年。

他進一步分析，美國對中國開火的不僅是貿易問題，還包括科技與戰略安全的整體佈局。當經濟都變成美中爭議的主要來源時，往昔台灣可以安全靠美國，經濟傾中國的兩面作為就會失效。美中貿易戰引發全球製造業供應鏈降低與中國鍊結的浪潮，並要求各國降低與中國的高科技產業合作，特別是軍民兩用科技絕對是首當其衝。

另外，賴說，連中國的銳實力也被認為是關鍵鬥爭場域。而其他國家也開始針對不同時間抵達其國家的華僑與台僑區別看待。與中共勾勾纏牽扯不清，順從中國共產黨等作為者，美國及其民主盟邦就不再視其為搭建兩岸穩定的橋樑，而是有意與敵人合作的潛在威脅。聯電日前被美國司法部連帶起訴，以及美台商會會長韓儒伯警告台灣應與華為切割等，都是美方要求台灣不要再有模糊空間幻想的例證。

賴觀察說，美中對決的態勢在二０一九年會更清晰，這使得中國受到的壓力也會越來越大。而作為第一島鏈與高科技島的台灣，也會受到包括美方等在內的更多關注。

賴強調，這不是主要民主國家是否會選綠排藍，而是根本觀念的轉折。即便是綠營當家，只要無法及時掌握以及主動提出作為，同樣會被抨擊。過去可以容忍不作為以達到不挑釁來維持現狀，但現在如果台灣不主動積極平衡這個被改變的現狀，就會被視為是協助一個有利於中方現狀的協力者。

賴怡忠表示，隨著中國對香港控制日嚴，在西方人眼中，台灣的民主已使自己成為對抗中國共產黨獨裁專制的前線。

賴表示，相較於中國公開認定此次選舉顯示北京已掌握對台主動權的態度相比，未來的區域局勢與美中關係都對中國相當不利。由於中國的做事慣性就是柿子挑軟的吃，因此對中示弱的台灣，是很容易被中國找來進一步霸凌。

賴怡忠指出，對國際事務的處理不能被兩岸關係的「維持現狀」所限制，因為那只是另種形式的「兩岸高於外交」。台灣不僅需要國際奧援以平衡被中國破壞的內外現狀，國際也需要台灣成功抵抗中國數位極權帝國對民主的摧殘。我們要主動展現政治決斷創造契機，並展開雙臂與各種援手積極合作，不出錯與避險只會讓機會流失，形同坐以待斃。賴並語重心長說，如果中央政府領導持續弱勢，這些紛擾必定會變得更嚴重。

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