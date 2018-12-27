內政部修法吸引人才 警專甄試新增田徑、游泳2專長

2018-12-27 19:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為照顧優秀運動選手就業及就學，內政部今日部務會報通過「台灣警察專科學校甄試具特殊專長人員入學辦法」修正草案，明年起警專甄試具特殊體技專長人員項目，增加田徑、游泳二項特殊專長項目，特殊專長錄取名額由當年度招生名額1％放寬為2％。

內政部表示，警專甄試具特殊體技專長人員，原本只有柔道、空氣槍射擊、跆拳道等項目，為讓更多體育優秀人才加入基層警察、海巡、消防工作，特此修法。

內政部指出，這次修正是為落實行政院照顧優秀運動選手就業及就學政策，考量具田徑、游泳特殊專長，有助基層警察、海巡及消防工作推動，故增訂在最近二年內曾獲得全國性比賽前三名，或曾經公開甄選代表國家參加國際性比賽，經中華民國游泳及田徑協會證明，就符合報考資格。

此外，甄試具特殊專長人員入學，除了審查資格條件外，應經警專招生考試合格，擇優錄取，必要時得經警專招生委員會決議實施專長技術測驗；擇優錄取名額，以當年度招生名額2％為限，並包含於招生名額內。

內政部提及，「台灣警察專科學校甄試具特殊專長人員入學辦法」修正草案，將於完成法制作業程序後，在近期發布施行。

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