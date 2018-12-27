高嘉瑜「眼球運動春聯」超搶手！10分鐘被索逾600張

2018-12-27 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市「正妹議員」高嘉瑜日前在臉書PO出數張照片，請網友幫忙挑選要印在春聯上的照片，結果今天她公布2款春聯樣式，其中一款正是網友推薦的「眼球運動款」，高嘉瑜也說明索取春聯的方式，並透露，10分鐘內已有200人來信，被索取超過600張，要網友「要拿要快」。

高嘉瑜今（27）日在臉書發文，表示今年春聯正在印製中，一共有兩種款式，一款是豬豬春聯，另一款是眼球運動春聯，有需要的民眾可以自行前往服務處領取，或在網路上填寫表單，並將寫好姓名、電話、地址附上6塊郵資的回郵信封寄到「114台北市民權東路六段423號，並註明高嘉瑜議員收」就可領取，高嘉瑜也透露，春聯數量有限，很有可能被秒殺，並表示短短10分鐘內已有200人來信，索取超過600張。

在高嘉瑜臉書留言處，網友也紛紛留言表示「外縣市的可以領取嗎」、「想去現場親自索取！」、「可以附上簽名嗎」、「眼球運動這張好~~」、「沒有翻白眼的版本嗎？這個應該是你2018的代表作」！

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