醉男酒後恐嚇殺市長 韓國瑜不提告

2018-12-27 17:22

［記者黃旭磊／高雄報導］新北市一名男子24日酒後打電話到高雄市政府，開頭就恐嚇：「叫韓國瑜好好做，不然就殺了他！」總機人員向上呈報並報警處理，高雄地檢署檢察官余彬誠組成專案小組，隔天（25日）於新北市板橋區大觀路某大樓逮捕古男到案，古嫌辯稱是喝酒的關係，韓國瑜雖不予追究，警方仍依恐嚇罪將古嫌

古姓男子（64歲，公共危險前科）於本週一（24日）飲酒後，不滿韓國瑜作風竟撥打市政府總機，出言恐嚇「叫韓國瑜好好做，否則殺了他（指韓國瑜）」，市府將錄音檔交由警方偵辦，當時為韓國瑜就任前一天，高雄地檢署檢察官余彬誠組成專案小組，擔心影響隔天就職典禮，連夜北上，於新北市板橋區大觀路某大樓逮捕古男到案。

高雄市刑事警察大隊偵一隊會同苓雅警分局共同偵辦此案，苓雅偵查隊長陳冠宇說，古嫌坦承酒後致電市府恐嚇，酒醒後非常後悔，並供稱致電前正喝酒看政論節目，情緒激動才決定打電話，希望韓國瑜好好做，因不知號碼還打104查號台詢問。

陳冠宇表示，韓市長已原諒古嫌，且不願提告，但警方為防日後再度發生類似案例，將強化安全措施，呼籲民眾謹守民主份際、避免不當言行影響社會治安。

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