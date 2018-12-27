獨家》3基金會被認定附隨組織 法官不審要黨產會別抗告

2018-12-27 17:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產條例釋憲結果未出來前，台北高等行政法院法官不想判！行政院黨產會認定民族、民權、國家發展3基金會，為國民黨的附隨組織，3基金會不服提告，台北高等行政法院昨日首度開庭。據轉述，法官當庭告知黨產會律師要「打個商量」，指如果裁定停審，未來黨產會可不可以不要抗告。

據了解，法官昨日開庭詢問，原告3基金會的律師是否希望聲請釋憲？基金會律師回答「是」；黨產會律師翁國彥表示，若法院裁定停審，將會提出抗告，希望在裁定前讓雙方先辯論，並請對造舉證有哪些條文違憲。

法界人士描述，法官當庭指出「這件釋憲結果出來之前，我們不敢審啦，請原告提出釋憲聲請書讓我們參考」；並轉頭問被告代訴，「那我們裁定停止訴訟聲請釋憲，被告可不可以不要抗告」？黨產會律師則回，「在北高行這麼多年，還真的第一次遇到法官叫我不要抗告。」

法界人士指出，法庭都有錄音，法官擺明想抄別人的釋憲聲請書來應付，黨產會律師有當庭主張要讓雙方辯論黨產條例的合憲性，結果合議庭似乎鐵了心，要往停止訴訟聲請釋憲方向走。

據悉，法官諭知下次開庭將先處理是否釋憲。法界人士則質疑，經驗上來說，一般老百姓在北高行法院主張法令違憲，請求法官停止訴訟聲請釋憲，過往都很難獲得准許過。現在遇到不當黨產案件，「法官眼裡真的黨證無敵」，還會主動想幫原告聲請釋憲，甚至要釋憲聲請書來參考。

對此，黨產會委員證實，3基金會附隨組織案昨日開庭，確實法官有與黨產會律師「商量」若裁定停審，能否不要提抗告，並向3基金會律師要釋憲申請書。

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