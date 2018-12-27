放寬軍法官任用條件 立院初審通過

2018-12-27 17:16

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今初審通過「軍事審判法」等條文修正草案，除了維持由考試院辦理軍法官考試，另放寬任用條件，至於甄選條件、程序、年齡限制等規定，則由國防部定之，此外，條文中有「聾啞」用語部分，考量有歧視身心障礙者疑慮，也改為「聽覺或語言障礙者」。

立院司委會今審查「軍審法」、「陸海空軍軍士官任職條例」及「後備軍人轉任公職考試比敘條例」等條文修正草案，由考選部政務次長許舒翔、國防部副部長沈一鳴上將等官員列席報告，並備質詢。

針對「軍審法」部分，維持由考試院辦理軍法官考試，不過為了避免非屬國家考試性質的軍職任用考試，影響考選業務基金的健全性，國防部應自行編列預算全額負擔考試的成本費用；另開放多元進用管道，明定經司法事務官考試、檢察事務官考試或公務人員高考法制類科及格，都具有軍法官任用資格。

此外，有鑒於相關條文中的「聾啞」用語，有歧視身心障礙者疑慮，會中決議將「軍審法」條文中的「聾啞」改為「聽覺或語言障礙者」；至於「陸海空軍軍士官任職條例」中的軍士官調職規定，條文也修正為「經國軍醫院鑑定久病未癒、受傷或身心障礙致不能服行現職」。

「後備軍人轉任公職考試比敘條例」部分，考試院及民進黨立委蔡適應等人提案指出，為因應行政院組織調整，建議將條文中的「行政院海岸巡防署及其所屬機關（構）」，修改為「海洋委員會」或「海洋委員會海巡署」，但因朝野立委討論後認為仍有疑慮，故將訂期繼續處理。

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