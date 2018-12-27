回到市民「從愛出發」 林佳龍11年始終如一

2018-12-27 17:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕協助身障者與家屬開心出遊的「有愛無礙，真情之旅」邁入第11年，今日前往花博園區遊覽，前台中市長林佳龍夫妻一如往昔到場歡送，這是林卸任市長後第一個公開行程。他說，回復市民身分第一站「從愛出發」，發揮社會正向力量。

這項愛心活動緣起是愛無礙關懷協會創辦者、新亞裕旅行社總經理張鼎盛，因家中2個弟弟也是身心障礙者，發願帶身障者與照顧者戶外出遊圓夢，大家出錢、出門、出車，已累積帶著1萬8000人次到遊樂園遊玩。

今日有2000多名身心障礙者與家屬分搭數十部遊覽車，前往花博園區一遊，林佳龍與妻子廖婉如前往歡送。林說，2008年他支持張鼎盛創辦活動，11年來始終如一與妻子親來祝福，活動促成不易，內心充滿感謝。

林佳龍貼心叮嚀指出，志工朋友們移動的速度要以身障朋友為主，放慢腳步，好好欣賞台中世界花博的美好。廖婉如也提醒，以往到遊樂園遊玩是包場進行，這次場地較大無法專屬開放，希望身障者保護好自己，志工也多加注意。

林佳龍也說，回到市民第1站「從愛出發」，籌備中的「光合基金會」就是希望每個人都是光點串聯成光網，成為社會上的光源，讓大家就像葉綠素吸收陽光後，將自身力量轉化成社會上正向的能量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/