高雄舉債高怪前朝有理？ 他打臉：這情況讓韓國瑜得利

2018-12-27 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市的債務問題，是選前民眾關注的重點之一。對此，桃園市議員王浩宇表示，桃園是六都財政最好的，但舉債最多的高雄，「都是陳菊一個人的責任嗎？」他認為過去的建設規劃，是讓韓國瑜「站在一起很有利的點上，去批評前人舉債的行為。」

王浩宇在臉書表示：「最早的449億元債務是吳敦義任內留下來的，謝長廷時代因為兩條捷運興建，中央要地方負擔，導致陳菊上任時已經累積1198億元債務，而高雄縣市合併後，財政更是雪上加霜，至少再多承接了264億元的高雄縣債務。」

他說，因為縣市合併導致計算的差異，中央給予高雄市的補助短少達818億元，再加上過去台北捷運是由中央補助興建，但高雄的捷運、鐵路地下化皆因為國民黨在中央執政，最後都得由地方負擔，也因此只好舉債支付。

王浩宇認為，在捷運和鐵路地下化建設完成當下，高雄的主要建設才算是走到一個段落，未來的財政本來就會跟台北市逐年改善，舉債情形的改善只是剛好而已。

王浩宇強調，沒有建設就不需要舉債，如果後續高雄沒有大建設，捷運的建設預算又可以跟中央要300億，「韓國瑜確實會站在一個很有利的起點上，去批評前人舉債的行為。」直言若用舉債數字來批評承擔建設責任的人，是並不公允的。

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