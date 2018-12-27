數位身分識別證 賴揆：2020年全面發放

2018-12-27 16:00

〔記者李欣芳／台北報導〕為推動智慧化政府，行政院長賴清德今天表示，數位身分識別證（New eID）為實現智慧政府各項措施的基礎，請相關部會妥善規劃，於2020年啟動全面換發作業。

賴清德今天在行政院院會聽取國發會「智慧政府規劃」報告後裁示，這項報告是台灣加速與國際同步推動政府數位轉型的重要政策，運用人工智慧等新興科技，優化決策品質，建構下一世代智慧政府公私協力治理模式，進而帶來更創新便捷的服務、體現更透明治理的政府。

賴清德指出，數位身分識別證為實現智慧政府各項措施的基礎，請內政部妥善規劃全面換發相關工作，於2020年啟動全面換發作業。

同時，他表示，「資料」為發展智慧政府創新服務的核心，請各部會配合智慧政府規劃，運用安全可信賴的骨幹網路，進行跨機關間資料共享共用，提升資料應用價值。各部會應優先配置資源，辦理政府業務流程全程線上處理等作為，並從民眾需求加強跨域服務流程改造，擬定整體行動方案，統籌協調各機關執行。

國發會主委陳美伶表示，台灣推動電子化政府已有很長一段時間，網路報稅、電子發票等是民眾最有感的措施。面對數位經濟時代來臨，政府要朝向智慧化政府邁進，其中最關鍵的就是數位身分識別。她說，愛沙尼亞等先進國家都已有數位身分識別卡片，台灣也必須加快腳步推動數位身分。

陳美伶說，預計2020年下半年全面發放數位身分識別證。至於所需的經費，她說，未來將由內政部做相關規劃，提報行政院核定。

國發會表示，智慧政府明確規劃開放資料透明，極大化加值應用、鏈結治理網絡，優化決策品質及整合服務功能，創新智慧服務3大具體目標，期望能極大化政府資料開放、促進公民參與和社會創新、優化施政決策品質。

國發會指出，行政院核定「智慧政府規劃」後，將擬定整體行動方案，統籌協調各機關執行，期在2020年達到包括全面發行數位身分識別證、全方位智慧化服務，縮短行政流程，各項核銷免檢據、民眾對政府各項申請80%線上服務，以及推動公投電子投票（非網路投票）等目標。

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