盧秀燕贈「谷關空氣」 網友曝「真相」：林佳龍的政績！

2018-12-27 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕在就職典禮送出1萬個「谷關空氣瓶」贈予觀禮市民，宣示對抗空污的決心與態度，引發網友熱議，有人稱讚有創意，但也有許多人質疑空瓶是在製造垃圾。對此，有網友發現，這新鮮的「谷關空氣」根本是前市長林佳龍的政績，笑稱「省著用，可能要吸4年！」

盧秀燕25日在就職致詞中，強調施政重點在聚焦對抗空污、改善空污等問題，讓市民能在戶外自在呼吸新鮮空氣，就職典禮結束後，盧秀燕還準備1萬瓶「谷關空氣」氣瓶給觀禮民眾。對於盧秀燕贈送「谷關空氣」一事，有網友覺得有創意，但許多網友更質疑，「國王新衣2.0嗎」、「當交換禮物應該是最廢的吧？」、「根本製造垃圾」。

對此，新聞局長吳皇昇澄清，空氣瓶是可回收的玻璃，採集空氣時，有注意到是空氣品質良好，更強調這是市長面對空污的決心與態度。

有網友發現，盧秀燕贈送空氣瓶裡面的新鮮「谷關空氣」，其實是林佳龍的政績，臉書粉專《網路謠言終結者》就PO文表示，選前3個月盧秀燕曾直指台中高山空污嚴重有酸雨，痛批林佳龍是罪魁禍首，但就職當天卻贈送民眾台中的高山空氣瓶，表示台中所有的空氣要向台中高山看齊，直言這根本「是林佳龍改善空污的政績！」許多網友看完貼文也大表認同，

也有網友留言酸盧秀燕，「如果她能把臺中的髒空氣用瓶子裝起來，下次一定會票投她」、「突然空氣污染不見了。用盧市長教訓台中人」、「一上任就先收割」、「要用谷關空氣～空轉四年吧！」。

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