蘇貞昌接閣揆？ 游盈隆：會是一劑猛藥

2018-12-27 15:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕新任閣揆人選，外界點名前行政院長蘇貞昌再回鍋接任。對此，民進黨主席候選人游盈隆今與媒體茶敘時表示，蘇貞昌過去經歷上的確是非常幹練的閣揆，但經歷九合一選戰後，蘇是否還適合出來，社會和人民可能有不同看法。但他接著說，若總統蔡英文決定任命蘇貞昌接任閣揆，那會是一劑猛藥，或許可以讓民進黨在短期之內能夠振奮起來。

游盈隆表示，若蔡總統任命蘇貞昌擔任新任閣揆時，也能同時下定決心，尊重行政院長的職權，不會經常在迴廊談話談到行政院職權範圍，確立憲政體制上的雙首長模式，也不要像過去林全內閣、賴清德內閣時代在用人及政策強勢，或許可以看到新的希望。但若蔡總統行事風格一成不變，蘇貞昌擔任院長「只是一個人頭」，沒有人事權及政策決定權，決策風格不顧憲政體制，可能會醞釀出另外一場更大憲政災難。

針對內閣即將改組及新內閣人選，游盈隆認為，現在的內閣是「先天不良、後天失調」，蔡總統用人失常，也很少閣員敢公開為政策辯護，讓民進黨嚐到最大挫敗。將來，應考慮如何推出讓人耳目一新內閣陣容，讓人覺得「民進黨政府真的不一樣」，新內閣應符合責任政黨的政治倫理，盼當中要有8成有能力的民進黨人士出任，呈現出「政黨輪替的意義」。

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