2020總統大選「白綠合」？ 游盈隆：no way發生機率是零

2018-12-27 15:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席候選人游盈隆今天與媒體茶敘表示，若他當選黨主席，會極力捍衛黨的制度和價值，總統初選開放登記。至於2020總統大選是否可能「白綠合作？」，總統候選人禮讓台北市長柯文哲？游盈隆說，「民進黨要推出自己總統候選人，毫無疑問」，民進黨沒理由推一個副手，去搭配無黨籍的總統候選人，「no way，一點可能性都沒有」，發生的機率是零。

游盈隆指出，黨內似乎有共識形成，必須尊重制度、回歸黨內民主程序，總統初選開放登記，包括黨主席參選對手卓榮泰也在呼應「沒有現任優先」的聲音。但游也諷刺，卓榮泰說要照黨的制度走，卻又說要「考慮贏的策略」，這樣的說法，代表拒絕總統初選開放登記，拒絕依據黨的制度，重返黨的民主程序。

被問到總統大選是否可能「白綠合作？」，或與其他政黨合作？游盈隆表示，「民進黨要推出自己總統候選人，毫無疑問」，以既有制度推出總統候選人，沒有討價還價餘地。民進黨不可能放棄總統提名，自甘為配角和其他人搭檔。

游盈隆表示，他若當黨主席，不會排斥政黨合作，但要看要追求目標為何，是否符合大眾和台灣的利益。至於2020立委選舉是否再延續與小黨合作、禮讓？他認為，有些情況「彈性提名」是必要，但要看個案，而非通案處理。例如時力立委黃國昌若要繼續參選，民進黨若也要提名人，是否雙方要協調？畢竟時力和民進黨仍有共同目標，在這條件下，應該要有彈性。

游盈隆指出，民進黨敗選至今已三十三天，六都勝選者都已走馬上任了，但是中央政府看來仍在兵荒馬亂中。包括前教育部長拍板的「插管案」引起軒然大波，民進黨行政院長人選未定，內閣總辭也未有確切時間，近來民進黨立委高志鵬突然重箭落馬，一連串政壇重大事件發生，都讓他有種「台灣紙牌屋」的感覺。如何早日穩定政局，讓黨、政迅速上軌道是當務之急。民進黨的形象已經壞到不能再壞，他參選黨主席，就是希望重建民進黨新的形象。

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