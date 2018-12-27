砍高捷黃線預算又來爭取 網批：國民黨精神分裂嗎？

2018-12-27 15:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨立委本月14日高喊要砍高雄捷運黃線20%預算，但高雄市長韓國瑜今天北上參加行政院會，卻向中央爭取捷運黃線等建設的補助，網友批說：「國民黨精神分裂嗎？」

高雄捷運黃線總預算1438億元，12月14日在立法院遭藍營立委黃昭順、賴士葆喊刪，幾經折衝，最後遭凍結10分之1。

但高雄市長韓國瑜今天首度參加行政院會，會後將向行政院提出「紅、藍、綠燈補助項目」清單，包括高雄捷運黃線、岡山路段延伸線、捷運延伸林園等，都列為請求中央儘快給予急需撥款補助的綠燈。

對此，臉書「Wecare高雄」發文表示，國民黨在12月14日高喊要砍高雄黃線預算20%，賴士葆還說管他韓國瑜是誰，更加碼砍了興達港活化預算。結果，韓國瑜今天上行政院討捷運黃線預算。「國民黨精神分裂嗎？ 還是當高雄人都是傻子？」

網友也紛紛酸說「你們搞得我好混亂啊！」、「這是在演什麼戲」、「不是說建設不用錢，可以BOT？」、「快被這黨笑死了，黨內互打嗎？」

高市府捷運局指出，依比例中央要負擔803億元，高雄市扣除財務自償負擔金額逾200億元；如果以興建期程8到9年計算，市府每年舉債額度約20至30億元；捷運局規劃黃線116年完工、117年通車。

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