侯友宜抱怨統籌分配稅新北太少 政院：依公式計算

2018-12-27 16:07

〔記者李欣芳／台北報導〕由於各縣市財政普遍吃緊，每年統籌分配稅款的分配比例向來是各縣市兵家必爭之地，新北市長侯友宜今天列席行政院院會，向行政院長賴清德抱怨107年度人均中央統籌分配稅款，新北市不到8000元（7868），台北則是1.5萬元，台北幾乎是新北的2倍，更不用說新北的人均中央統籌分配稅款是六都最少，他要求中央修正財政收支劃分法，還新北財政公平正義，原也擬爭取統籌分配稅款的高雄市長韓國瑜今天則轉為緘默。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，侯友宜在會中爭取新北市應有更多的統籌分配稅款，主計長朱澤民回應，地方預算金額須將一般補助款與統籌分配稅款兩個數字搭配來看，且統籌分配稅款有既定公式，將依公式計算；財政部則提到，未來會配合行政院期程，適度提出財劃法修正草案，目前還需要更多討論。

據了解，由於財政部將提出財劃法修正草案，待草案出爐後再依修正的公式計算應撥給明年的各縣市統籌分配稅款比例，至於財劃法修正草案何時提出，尚未決定。

侯友宜表示，新北市土地面積是台北市8倍大，人口比台北多130萬人，但新北的人均預算卻是六都最少，根據107年度總預算，新北人均預算是4萬元，與台北市6.4萬元比較，更是相差2.4萬元。

侯友宜指出，107年度人均中央統籌分配稅款，新北不到8000（7,868），台北則是1.5萬，台北幾乎是新北的2倍，更不用說新北的人均中央統籌分配稅款是六都最少。由於財劃分遲未修正通過，使新北市相關歲入預算，自升格至今8年仍無法大幅增長，迄今短少新北近1500億元統籌分配款。

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